Primeur bij de KNVB: Zeeburgia-voorzitter Marianne van Leeuwen beoogde opvolger Gudde

Marianne van Leeuwen is de enige overgebleven kandidate om de voorzitter van de KNVB te worden. De huidige voorzitter van Zeeburgia en lid van de Sportraad van Amsterdam, staat op het punt om Eric Gudde op te volgen en zou daarmee de eerste vrouw zijn die een topfunctie in het voetbal gaat bekleden.

Van Leeuwen wil zelf nog niet op de zaken vooruit lopen. Wel bevestigt ze de berichtgeving van het NRC dat een akkoord dichtbij is. "Ik zal er enorm trots op zijn als ik de komende jaren samen met anderen mag gaan werken aan het verder vooruitbrengen van het Nederlandse voetbal, maar ik ga er extern pas over in gesprek als de benoeming formeel een feit is", zegt de 60-jarige Van Leeuwen op de website van de KNVB.

"We hebben volgens ons de beste kandidaat geselecteerd voor deze functie", zegt Jan Smit, voorzitter van de Raad van Commissarissen "Dat ze een vrouw is, is qua geschiedenis natuurlijk bijzonder, maar het werd hoog tijd, het maakt haar in onze ogen daarom zelfs extra geschikt: het voetbal heeft, in lijn met de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal, én de ontwikkelingen in de maatschappij, behoefte aan meer sterke vrouwen op belangrijke posities. Bovendien heeft Marianne een onafhankelijke blik op de ontwikkelingen van het voetbal vandaag de dag en in de toekomst."

Racisme

De keuze voor Van Leeuwen sluit aan op haar strijd tegen racisme. Als voorzitter van Zeeburgia was zij een van de voetbalbestuurders die zich in november 2019 duidelijk liet horen na het incident waarbij Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend werd.

Eric Gudde vertrekt op 1 oktober bij de KNVB.