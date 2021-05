Commissarissen schrijven brandbrief aan informateur voor structurele steun gemeenten

De twaalf commissarissen van de Koning uiten in een brief aan informateur Mariëtte Hamer hun zorgen over de kwaliteit van het openbaar bestuur op vier gebieden: de ondermijnende criminaliteit, de opvang van asielzoekers en statushouders, de positie van de burgemeesters en de gemeentefinanciën. Zo hopen de commissarissen dat de informateur hun voorstellen meeneemt in haar gesprekken met de fractieleiders voor een nieuw kabinet.