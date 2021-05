Voetballer Micky van de Ven wint prijs voor beste talent van de eerste divisie

Van de Ven werd in het stadion van FC Volendam via een videoboodschap toegesproken door Matthijs de Ligt. De voormalig aanvoerder van Ajax en tegenwoordig verdediger van Juventus is een van de voorbeelden van de Volendam-speler. Ook columnist had mooie woorden voor Van de Ven.

Mühren en Gorter

Ook Volendammer Robert Mühren viel in prijzen. Naast de topscorerstitel met 38 doelpunten werd de spits van SC Cambuur door trainers, aanvoerders en fans van alle clubs verkozen tot beste speler.

Purmerender Jay Gorter, de doelman van Go Ahead Eagles, is uitgeroepen tot beste keeper van het seizoen. Met de club uit Deventer hield hij maar liefst in 25 wedstrijden zijn doel schoon.