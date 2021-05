Pippi (7) vindt verbrande regenboogvlag: "Ik ben best wel geschrokken"

Bij het Badhuis in de Leidsebuurt in Haarlem is voor de tweede keer in vier weken tijd een regenboogvlag van de gevel getrokken, daarbij werd de vlag deze keer in brand gestoken. Mara van Limbeek van het Badhuis heeft nog geen enkel idee wie het heeft gedaan en wat de motieven zouden kunnen zijn.

Haar dochter Pippi (7) was vanochtend een van de eersten die de resten van de verbrande vlag op het schoolplein van de naastgelegen basisschool zag liggen: "Ik kwam op school en was eerder dan mijn moeder. Toen zag ik dat de regenboogvlag weg was en zag een groepje kinderen om de verbrande resten heen staan. Ik ben toen best wel geschrokken."

Buurtbewoners die actief werkzaam zijn in het Badhuis zijn niet van plan het erbij te laten zitten en gaan de vlag gewoon weer ophangen. "We dachten: er moet wel een tegengeluid komen met een positieve insteek", vertelt Mara. "We hebben besloten dat iedere keer als de vlag weggehaald wordt we er ergens in de buurt tien nieuwe vlaggen voor terughangen." Meester Steven van de Pepelaer heeft alvast met zijn leerlingen het voortouw genomen en de stoep naast het badhuis in de kleuren van de regenboog gekleurd.

Ook Geel Wit

Een paar honderd meter verderop, bij voetbalvereniging Geel Wit, werden begin dit jaar drie keer ook regenboogvlaggen vernield. Ook daar werd boos gereageerd. Of het alleen gaat om vandalisme of bewuste acties tegen homo’s is nog niet duidelijk, de politie kan dat nog niet zeggen. Van de vernielingen is aangifte gedaan.

Badhuis

Het Badhuis is een plek waar iedereen een vers kopje koffie kan drinken, je een feestje kan vieren, vergaderen of evenementen kan organiseren. Wat dit centrum anders maakt dan andere plekken is dat de organisatie bestaat uit een diverse club van vrijwilligers en juist daarom hadden ze deze vlag opgehangen.

"We hadden de regenboogvlag opgehangen omdat medewerkers van het Badhuis divers zijn en daar hoort deze vlag gewoon bij", zegt Mara. "Dit voelt echt heel rot. We gaan het hier zeker niet bij laten zitten."