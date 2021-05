Dit zijn de winnaars van Ondernemersverkiezing Noord-Holland

In de categorie MKB midden gaat fietsenwinkel Kubbinga BV/Volare Bicycles uit Volendam er met de eerste prijs vandoor. In de categorie MKB klein is die plek voor het Laurentius College Schiphol. Wijnkoperij Okhuysen in Haarlem kreeg de publieksprijs.

Ook start-ups

Voor de eerste keer maakten ook start-ups dit jaar kans om een prijs te pakken in Ondernemersverkiezing Noord-Holland (OVNH). In de categorie 'beloften' koos de jury vanavond Dobbi Wasserij en Stomerij.

"Juist in de coronaperiode is deze categorie extra belangrijk", liet juryvoorzitter en gedeputeerde Ilse Zaal eerder weten.

Geen publiek

Bij de bekendmaking van de winnaars was geen publiek aanwezig. Via een livestream kregen de gelukkigen te horen dat ze in de prijzen waren gevallen. De verkiezingen zijn in de video hieronder terug te kijken.