Hele dag code geel vanwege harde windstoten

"Boven land zullen de windstoten zo'n 75 kilometer per uur zijn en aan de kust 90 kilometer per uur", vertelt Visser. "Het is natuurlijk een lang weekend dus er zullen wel mensen op pad gaan met de caravan, maar dat is af te raden met deze windstoten." Het vrachtverkeer heeft er volgens de weerman geen last van.

Van het weekend wordt het helaas niet veel beter. "Zaterdag gaat het regenen en wordt het 12 á 13 graden. Dat is heel koud voor de tijd van het jaar. Zondag vallen er nog een aantal buien, maar is het 's middags soms zonnig."

Ook tweede Pinksterdag valt in het water. "Het gaat regenen en misschien gaat dat samen met onweer." Mogelijk wordt er dan ook weer code geel afgegeven, maar dat is nog niet bekend.

Lenteweer

Echt lenteweer is het nog niet, volgens de weerman is het zo'n 5 graden te koud voor de tijd van het jaar. Eind volgende week zou het wat op moeten knappen. "Voor zonnig weer zullen we toch echt moeten wachten op eind mei, begin juni."