Erehaag met fakkels bij laatste eerbetoon aan neergeschoten Haarlemmer

Onder massale belangstelling is vanmiddag afscheid genomen van Dirk Zwitser. De 45-jarige Haarlemmer werd 9 mei bij een ruzie door zijn hoofd geschoten in de Beeksteeg in Haarlem. Hij overleed twee dagen later. Voor de uitvaart was er een erehaag op de Vergierdeweg naast het terrein van VV Schoten, de club waar Dirk lange tijd heeft gevoetbald.