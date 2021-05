Verkeersdrempels na dodelijk ongeluk in Osdorp

Vandaag werden op de Wolbrantskerkweg in Osdorp een aantal verkeersdrempels geplaatst. Afgelopen maart werd hier de 22-jarige Shana op haar fiets aangereden. Een dag later overleed ze aan haar verwondingen. Sindsdien strijden haar ouders voor een veiligere verkeerssituatie. "Als dit ervoor zorgt dat er een slachtoffer minder valt, is onze missie geslaagd."

De plek van het ongeluk is nog steeds bezaaid met foto's en bloemen voor de 22-jarige Amsterdamse. Nieuw zijn de drempels die vanmorgen werden geplaatst. "Het is voor ons natuurlijk mosterd na de maaltijd," vertelt Shana's moeder Wanda. "Onze dochter is overleden en we krijgen haar er niet me terug. Maar dat er nu verkeersdrempels liggen, maakt ons toch trots. "

De ouders van Shana schreven na het ongeluk een brief aan Burgemeester Halsema. "Drie weken later zaten we bij de wethouder aan tafel," vertelt vader Ivar. "Ik ben blij dat de gemeente zo snel heeft gehandeld."

Tekst gaat verder na de video