Het plan Weesperschool gaat over de bouw van twee blokken met appartementsgebouwen van 40 appartementen en een paar laagbouwwoningen. De huizen komen op de plek van de oude Jan Woudsmaschool. Deze school werd een paar jaar geleden gesloopt, sindsdien is het een groen grasveldje.

Bezwaren van de buurt

Buurtbewoners hebben al sinds het begin tegen het plan. Het steekt ze vooral dat er niet alleen wordt gebouwd op de plek van de voormalige school, maar ook op een extra stukje groen verderop aan de straat. De bewoners stellen dat de buurt al niet zoveel groen heeft en dat met de bouw een van de laatste stukjes ook nog eens verdwijnt.

Daarnaast hebben ze grote twijfels over de rol van het gemeentebestuur bij de bouw. Ze zeggen dat bouwer zijn gang mag gaan, zonder dat er naar hun bezwaren wordt geluisterd. Ze hebben ook grote twijfels over de rol van de betrokken wethouder.

Eerst kijken, daarna misschien bouwen

De bezwaren zijn er nu al zo lang dat de Weesper gemeenteraad, voordat het groen licht aan de bouwer geeft, een speciale commissie het hele plan nog wil eens wil laten doornemen. Er gaat in openbaarheid nog eens naar alle stukken gekeken worden en de commissie gaat praten met de bezwaarmakende buurtbewoners over hun argumenten. Totdat dat achter de rug is, wordt er niet gebouwd.