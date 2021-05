Leermeester Vlaar geeft AZ-debutant Berkhout tips

Een moment dat Jorn Berkhout nooit meer gaat vergeten, zijn debuut afgelopen weekend voor AZ. We spraken de verdediger een paar dagen later op het trainingscomplex in Wijdewormer. "Mooi moment."

"Als kleine jongen zat ik altijd in het stadion", vertelt Jorn Berkhout over zijn liefde voor AZ. "Ik heb heel hard gewerkt om hier te komen. Als je daar dan staat, dan gaat er wel veel door je heen."

Leermeester Vlaar

De 19-jarige Berkhout speelt pas sinds dit seizoen in Jong AZ en nu al zijn eerste minuten in de Alkmaarse hoofdmacht. Kortom het gaat snel met de inwoner uit Heerhugowaard. Deze ontwikkeling is mede te danken aan Ron Vlaar. Berkhout zoekt de oud-verdediger regelmatig op voor advies. "We bekijken beelden samen en hij zegt dat ik constanter aanwezig moet zijn of meer geconcentreerd. Het zijn vaak bepaalde slimmigheden waardoor ik een betere verdediger word."

