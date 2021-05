Stefanie van der Gragt en Merel van Dongen krijgen Engelse bondscoach

Mark Parsons is de opvolger van Sarina Wiegman als bondscoach van het Nederlands vrouwenvoetbalteam. Momenteel is de Engelsman nog trainer in de Verenigde Staten bij Portland Thorns. Na de Olympische Spelen neemt hij het stokje over van Wiegman.

"We denken dat we met Parsons een hele goede opvolger hebben gevonden voor Sarina", reageert KNVB-directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma bij de NOS. "Hij is op zeer jonge leeftijd trainer geworden en naar Amerika gegaan, waar het vrouwenvoetbal erg groot is. Hij is al acht jaar actief op het allerhoogste niveau en heeft met topspelers en toptalenten gewerkt."

Parsons heeft ook de Amerikaanse nationaliteit en werkte eerder bij Chelsea, DC United en Washington Spirit.

