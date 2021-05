Sekswerker Rumyana blijft maar zwaaien naar Achterdam-klanten: "They missed me"

Na vijf maanden mochten gisteren de raamprostituees weer aan het werk en dus was het een gezellige drukte op de Alkmaarse Achterdam. Sekswerker Rumyana is blij dat ze haar collega's en klanten niet meer hoeft te missen. "Ik kan weer geld verdienen", vertelt ze tegen NH Nieuws.

De Achterdam is weer open - NH Nieuws

"Er is al maandenlang geen inkomen en sekswerkers betalen vanwege hun beroep en het heersende stigma vaak de hoofdprijs voor een huurwoning. Ze ontvangen amper tot geen financiële steun. Vier prostituees hebben al zelfmoord gepleegd."

Er werd een kort geding aangespannen en er ging een brandbrief naar Den Haag, omdat volgens verschillende partijen de sekswerkers de illegaliteit in werden gedwongen. "Er is een grotere kans op uitbuiting en geweld", aldus Tjakko van Samenwerkend Overleg Raamexploitanten.

De gezellige drukte en weer op gang komende sekseconomie in het straatje, is dus voor zowel raamprostituees als klanten en nieuwsgierigen heel goed nieuws, maar mocht voor de seksbranche al veel eerder komen.

Het coronajaar was voor de prostituees nogal roerig: NH Nieuws onthulde dat een aantal ZZP-sekswerkers die wél recht hadden op coronabijstand (tozo) in Alkmaar die moeizaam of zelfs niet kregen.

"Het aanvragen van financiële steun voor een sekswerker is in deze gemeente ondoenlijk", zei boekhouder van zo'n 125 sekswerkers Richard Steunebrink.