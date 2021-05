Nog minstens twee verdachten voortvluchtig na overval in Noord, deel buit teruggevonden

De politie is nog op zoek naar minstens twee verdachten die betrokken waren bij de zeer gewelddadige overval gisteren in Noord. Tot nu toe hield de politie zes verdachten aan. Een verdachte overleed gistermiddag bij een achtervolging. Een deel van de buit is teruggevonden.

Dat meldt de politie vanmiddag. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat er nog zeker twee verdachten betrokken waren bij de overval op het waardetransport aan de Meeuwenlaan. De politie is nog met man en macht naar hen op zoek.

De politie stelde gisteren dat er in totaal zeven aanhoudingen waren verricht, dat aantal is vandaag bijgesteld naar zes aanhoudingen. De verdachten komen uit België en Frankrijk. Een verdachte werd aangehouden op de Overdiemerweg. Daar trof de politie een brandende auto aan, daarnaast stond nog een auto waar de verdachte in zat.

Broek in Waterland

In totaal werden vier andere verdachten aangehouden in Broek in Waterland. Twee van hen raakten daarbij gewond. Een andere verdachte werd gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Vervolgens heeft de politie die middag nog een zesde aanhouding verricht op de A16 in de buurt van Kralingen op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval.

De politie sluit niet uit dat er mogelijk meer verdachten betrokken waren bij de overval. De politie bevestigt dat de overvallers er met een buit vandoor zijn gegaan, een deel daarvan is teruggevonden. Volgens sommige media zou het om miljoenen aan goud en diamanten gaan. Vanwege het onderzoek kan de politie daar niets over zeggen.