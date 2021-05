Streekarchief digitaliseert oude luchtfoto's: "Door de jaren heen veel veranderd"

Van de kelders van het Streekarchief, naar het uitgestrekte internet. Luchtfoto's uit 1979 van Hilversum zijn vanaf vandaag online te vinden en te bestuderen op het open data-platform van de gemeente. "Je kunt verschillende kaarten over elkaar heen leggen en zo heel mooi zien hoe Hilversum is veranderd", vertelt Loes Knijn van het Streekarchief.

Hilversum door de jaren heen van boven te bewonderen

Via die online-tool is goed te zien dat Hilversum door de jaren heen flink is veranderd. "Kijk bijvoorbeeld naar het stationsgebied", vertelt Knijn terwijl ze de oudste aanwezige luchtfoto uit 1979 beetpakt. "Hier staat nog het oude stationsgebouw, maar ook het marktplein zag er nog totaal anders uit. Eigenlijk staat daar alleen nog het gebouw waar Mout nu huisvest overeind." Op de kaart van 1988 is te zien dat vooral het parkeerbeleid in Hilversum flink is veranderd. "Het marktplein was op dagen dat de markt er niet stond een grote parkeerplaats, nu zijn veel parkeergelegenheden verhuisd naar parkeergarages." Wat nog meer opvalt is het verdwijnen van de spoorwegovergang pal naast het station. De overgang bij de 'grote spoorbomen', zoals veel mensen het zullen kennen, werd in 2007 verwijderd. Bekijk hieronder zelf hoe het stationsgebied veranderd is, door de 'witte balk' van links naar rechts te slepen. Tekst loopt door onder foto's.

Knijn wijst ons op nog een grote verandering in Hilversum door de jaren heen: het Arenapark. "Op de oude foto's zie je de drafbaan liggen, maar ook de atletiekbaan en tennisvelden en voetbalvelden. Als je dan naar de foto's vanaf 1999 gaat kijken, zie je het hoofdkantoor van Nike gebouwd worden." Opvallend is wel dat de loop van de paarden nooit helemaal is weggevaagd. "De weg rondom de kantoren is nog altijd in die ovale vorm en een klein wandelpad maakt die vorm af." Bekijk hieronder zelf hoe het Arenapark veranderd is, door de 'witte balk' van links naar rechts te slepen. Tekst loopt door onder foto's.

Knijn wijst ons ook op gebieden die vanaf 1979 juist amper tot niet zijn veranderd. "Zo is Kerkelanden bijna identiek gebleven, maar ook oudere gebieden zoals rond de Oude Haven. Daar lijkt van bovenaf vrij weinig veranderd." Digitaliseren In totaal ligt er in het Streekarchief 3,5 kilometer aan historische documenten, mocht je alles in een rij achter elkaar leggen. Het streven is om steeds meer te digitaliseren, zodat iedereen vanuit huis de stukken kan bewonderen of bestuderen. "We zijn dus nog wel even bezig", lacht Knijn. Via de online-tool van platform Open Hilversum kunt u zelf Hilversum door de jaren heen bekijken, op zoek naar veranderingen. Dat platform vindt u hier.