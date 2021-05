Boswachter waarschuwt voor tekenseizoen: "Ideaal weer voor de teek"

Het gras staat hoog en het is warm en vochtig, kortom: ideaal weer voor de teek. Volgens de natuursite Nature Today is de tekenactiviteit hoog en daarmee ook kans op besmetting met de ziekte van Lyme. Boswachter Mikal Folkertsma van het Robbenoordbos in Wieringerwerf kan de wandelaars daarom niet vaak genoeg waarschuwen. "Kom vooral wandelen en geniet, maar zorg na afloop voor een goede tekencheck."

"We krijgen alweer meer meldingen dat mensen last hebben van teken", vertelt boswachter Mikal Folkertsma aan de rand van het Robbenoordbos. "Teken zijn vaak kleiner dan een speldenknop en heel plat. Het lijken zwarte pitjes. Ze vallen echt niet uit de bomen, zoals veel mensen nog steeds denken, maar ze zitten in hoog gras en in struiken."

Folkertsma verwacht vanwege Pinksteren extra drukte komend weekeinde in het Robbenoordbos, dat ook wel bekend staat als het 'tekenbos'. "Vorig jaar kreeg ik bericht van een bezorgde dame. Haar hond had meer dan dertig teken op zijn lijf. Het kan zijn dat hij door een tekennest is gelopen."

Sok, nek en oksel

Belangrijk is dat je direct na een boswandeling de tekencheck doet, benadrukt de boswachter: "Controleer je partner en je kinderen. Kijk aan de rand van je sok, in je nek en onder je oksels. Als je een teek ziet, zo snel mogelijk verwijderen met een tekenpincet of tekenkaart. In één keer heel rustig eruit trekken."

De teek moet het liefst binnen 24 uur verwijderd worden, want dan is de kans op ziekte van Lyme aanzienlijk kleiner. "Houd ook de plek waar je bent gebeten goed in de gaten," waarschuwt Folkertsma. "Houd de plek zeker drie maanden goed in de gaten. Soms komt er een rode kring, maar soms is er alleen wat verkleuring van de huid. Als dat zo is, gewoon even een afspraak maken met de huisarts."