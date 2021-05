Politie houdt 'prikactie' voor betere CAO: "Opkomst beperkt, aandacht gevestigd"

Met een symbolische 'prikactie' voerden politiemedewerkers en vakbonden actie voor een betere CAO. De aanwezige kregen een 'financiële injectie' met een levensgrote injectiespuit. Ook waren er toespraken van politiechef Anja Schouten van Eenheid Noord-Holland en de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg. En ook al waren er niet veel mensen bij de actie, er was toch tevredenheid.

"Het is geweldig werk, laat ik dat voorop stellen. Maar het is vreselijk zwaar, je moet continu schakelen en door corona nog meer als anders", zegt politieagent Frank Bobeldijk die op zijn vrije dag vanuit Alkmaar naar Hoorn is toekomen. Het gaat om 'erkenning en waardering' zegt politiechef Anja Schouten van Noord-Holland, als reden van haar komst. "Politiewerk is nooit saai, maar ook bijna altijd veeleisend. En omdat onze collega's iedere keer er weer staan voor de burgers en wij als politieleiding nooit hoeven te vragen 'doe die stap naar voren', want dan hebben zij die stap al gedaan."

De werkdruk is de laatste tijd bij de politie toegenomen, mede omdat er veel mensen met pensioen gaan er er zeventienduizend nieuw personeel moet worden opgeleid. Daar maakt de vakbond zich zorgen om. "We moeten de mensen werven, er zijn minder docenten om de politiemensen op te leiden. Dat wordt nog een helse klus, het politiewerk staat flink onder druk", stelt Maarten Brink, woordvoerder namens de vier politievakbonden. De politieactie is onderdeel van een reeks van landelijke acties. Na een vorige actie in Rotterdam tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax, heeft de cao-gesprekken heropend. De vakbonden willen een 2,5 procent loonsverhoging, in plaats van de 1,3 procent waarmee de minister eerder op tafel kwam. Burgemeester toont waardering Burgemeester Jan Nieuwenburg spreekt zijn waardering uit over de 'altijd goede samenwerking met de politie in de gemeente'. Maar doet ook een beroep op het kabinet: "Wat ik echt belangrijk vindt is dat er een goed werkgeverschap is, ook vanuit het kabinet. Wij gaan als burgemeester formeel niet over de rechtspositie, salariëring en arbeidsvoorwaarden van politiemensen, maar ze doen wel voor ons het werk hier."