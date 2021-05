Vernieuwd station Castricum geopend: "Een poort naar de duinen"

De metamorfose van het treinstation in Castricum is klaar. Vandaag werd het ruim vijftig jaar oude station, na tweeënhalf jaar verbouwen, officieel geopend. Eén van de blikvangers is de nieuwe luifel bij de ingang aan de dorpszijde. "Dit station is een aanwinst voor Castricum", vindt wethouder Paul Slettenhaar.

'Station Castricum is toegankelijker, ruimer, lichter en comfortabeler', somt ProRail de verbeteringen op. 'Het kan weer jaren mee, met onder meer een ruimere fietsenstalling, verbrede tunnel, nieuwe Kiosk, liften, toilet en een watertappunt.'

ProRail, NS, provincie Noord-Holland en gemeente Castricum trokken samen op bij de vernieuwing van het station en het gebied er omheen. "We hebben nu een prachtig station in een prachtig gebied waar heel veel gebeurt", zei wethouder Slettenhaar bij de opening. "Wonen, werken, reizen of recreëren, het begint allemaal bij deze poort naar de duinen."

Bloemenman

De bloemenkiosk, bekend als stembureau waar al om middernacht als eerste gestemd kan worden, keert ook terug. "De bloemenman krijgt een nieuwe winkelruimte", aldus regiodirecteur Irma Winkenius van NS, die ook de reizigers voor hun geduld bedankte vanwege de werkzaamheden. De verbouwing liep enkele maanden vertraging op.

En ook het carillon is terug. Het instrument is ooit geschonken door de Castricummers aan NS. Vanwege de verbouwing was het weggehaald, maar staat nu weer bij de ingang aan de dorpszijde. Als officiële openingshandeling van het station is het in werking gesteld.