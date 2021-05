Eigenaresse overvallen kapsalon kreeg pistool tegen hoofd: "Heftig om mee te maken"

Eigenaresse Henriëtte Kroon is vanmorgen onder schot gehouden tijdens een overval op haar kapperszaak, kapsalon Kaper aan de Westzijde in Zaandam. De overvaller wist te ontkomen en het is niet bekend hoeveel geld er is buitgemaakt. Kroon: "Gelukkig zijn we ongedeerd, maar het was heftig om mee te maken."

Henriëtte Kroon, de eigenaresse van kapsalon Kaper, was niet verbaasd dat het gebeurde. In april van dit jaar werd een andere kapper in Zaandam overvallen. Daar werd het personeel bedreigd met een zaag. De dader is toen zonder buit vertrokken.



Volgens Kroon is het dan ook geen 'nieuw' fenomeen: “We hebben het in de jaren negentig ook gehad, dat er een hele rits gehad dat er overvallen zijn geweest.” In de regio zijn onlangs ook verschillende brillenwinkels het slachtoffer geworden van overvallen en ramkraken.

Zoektocht naar dader

De politie doet onderzoek naar de zaak en is op zoek naar getuigen. De verdachte is man met een slank postuur en ongeveer 1.80 meter lang. Hij heeft een lichte huidskleur en is rond de twintig jaar oud. Op het moment van de overval droeg hij donkere kleding met capuchon.



De dader vluchtte van de kapperszaak richting de Prins Bernhardbrug. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie. Waarom de dader de zaak heeft overvallen is nog een groot vraagteken. Kroon begrijpt niet waarom de dader dit heeft gedaan: "Ik vind hem een beetje dom, om half 11 is er niet veel geld in de kassa.”