Eurocommissaris tijdens bezoek aan school Den Helder verwend met vis en zang

Basisschool Jac. P Thijsse in Den Helder kreeg vandaag hoog bezoek. Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius reikte de school als eerste school in Nederland het Blue School Certificaat uit. De leerlingen leren hoe ze bewust met de zee moeten omgaan. Bij aankomst van de Eurocommissaris zongen zij hun eigen 'Haring en Makreel-lied'.

"Ik wil jullie echt hartelijk bedanken voor het warme welkom", zei de Eurocommissaris in het Engels. "Ik kon net, buiten, niet met alle leerlingen spreken. Maar zeg ze dat ik me niet kan heugen dat ik zo fijn ontvangen ben, met zo'n mooi lied en zoveel energie."

De Eurocommissaris is in Den Helder vanwege de European Maritime Day-conferentie waarbij duizenden mensen digitaal meepraten over de toekomst van de zee. Ook op de school zijn ze al een tijd met het onderwerp bezig. "Onze school is sportief en maritiem ingesteld", zegt directeur Wietske Darphorn. "En dit sluit er prachtig op aan. En we zijn hier in Den Helder natuurlijk omringd met water."

Vissersfamilie

Voor lerares Rachel Kraak is het onderwerp een beetje thuiskomen. Zij mocht met de leerlingen aan de slag over het onderwerp. "Ik kom uit een vissersfamilie, dus het was een feestje om dit thema te kunnen draaien." Haar familie is meegekomen om vis te bakken. Ook de Eurocommissaris laat het zich goed smaken.

"Bedankt en tot ziens", roept hij nog even als hij met de rest van de delegatie weer op de fiets stapt voor het volgende onderdeel van zijn bezoek aan de regio. Vanmiddag staat het NIOZ, het Nederlands Instituut voor zeeonderzoek op Texel op het programma.