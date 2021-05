Hilversummer gepakt voor drugshandel, witwassen en brandstichting

De politie kwam de 30-jarige man op het spoor bij een onderzoek naar de brandstichting van de auto. Dat bleek niet het enige te zijn wat de man vermoedelijk op zijn kerfstok heeft. Al snel bleek de politie de man ook in verband te kunnen brengen met drugshandel en witwassen.

De man werd dinsdag aangehouden in een bedrijfspand dat hij illegaal als huis gebruikte. De man had tijdens de aanhouding een grote hoeveelheid drugs, een wapen en een groot bedrag aan contant geld in huis.

De Hilversummer zit nog vast en wordt nog verhoord door de politie. Het onderzoek naar de zaak gaat voorlopig nog verder.