Geen patat en kroketten meer van Henk en Christien: na 38 jaar stoppen ze ermee

Het is de laatste dag dat Henk en Christien Kingma boven de frituur hangen in hun eigen snackbar 't Balkje in Bussum. Na 38 jaar vinden ze het mooi geweest en gaan ze met pensioen. "Het voelt dubbel en eng. Het loslaten van alle leuke contacten. Waar je zo lang lief en leed mee gedeeld hebt", vertelt Christien.

Alle belangstelling zorgt bij Henk en Christien voor een dubbel gevoel. "We zijn bijna 67 jaar en dat is toch de leeftijd om van het leven te gaan genieten", vertelt Henk. "Maar het is een beetje een vreemd gevoel natuurlijk. Het is moeilijk om afscheid te nemen. We krijgen zo veel lieve woorden te horen van onze klanten. Dus af en toe moeten we een traantje wegpinken."

De snackbar was populair in Bussum. De een na de ander komt binnen met een bloemetje. "Ik ga ze enorm missen. De gezelligheid, het heerlijke eten dat ze altijd hadden. En dan vooral m'n broodje tartaar speciaal met ei en mayonaise", vertelt vaste klant Ad lachend.

En of hij zelf de patat gaat missen? "Ik at ze al nooit", antwoord hij lachend. "Als ik één patatje per jaar eet is het veel."

Meer dan honderd reacties staan er onder het afscheidsbericht op Facebook. "We gaan jullie missen! Lekker genieten op jullie mooie plek, misschien treffen we elkaar daar eens! Heel veel geluk en gezondheid!", luidt een van de reacties. "We hebben genoten van jullie heerlijke hotdogs mayo", zegt een ander.

In 1983 openden ze de snackbar. Henk was vertegenwoordiger voor een groot bedrijf, werkte zeven dagen in de week en was vaak van huis. Hij wilde iets voor zichzelf beginnen. "In snoep en eten en drinken kun je altijd geld verdienen, dus dat wilde ik wel."

Toevallig was hij in Bussum en kwam in deze snackbar terecht en toen hij hoorde dat die te koop stond, hebben ze het gekocht. Christien moest nog even overtuigd worden, maar ze heeft er geen moment spijt van gehad. Toch ging het natuurlijk niet altijd even goed.

Henk werkte hard in de snackbar. Zo is hij een keertje zwaar overspannen geweest. "Het was af en toe zwaar met een gezin met vier kinderen. Schipperen in tijd voor de kinderen, maar ook naast het werk tijd voor elkaar te blijven maken", vertelt zijn vrouw Christien. "Maar we hebben ons altijd weer met zijn tweeën er bovenop gevochten", vult Henk aan.

Verandering

In die 38 jaar is ook een hoop veranderd. "Vroeger zagen we iedereen. Mensen kwamen vaak hier in de snackbar eten of namen het mee naar huis. Maar tegenwoordig is de trend er dat mensen het thuisbezorgd willen hebben", zegt Henk. Maar het eten van de mensen verandert niet. Het blijven patat en snacks.

Door corona zit een afscheidsfeestje er niet echt in. Maar Henk wil nog wel wat zeggen. "Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de klandizie en het contact over en weer. Dat hebben wij als heel fijn ervaren. En ik wens iedereen het allerbeste in zijn leven."

Dat ze stoppen betekent niet dat je geen patat meer kan halen op deze plek. Een snackbar van keten Kwalitaria komt er voor in de plaats.