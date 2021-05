VVD wil prostituees die werken bij niet-erkende exploitant decriminaliseren

In artikel 3:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Alkmaar staat momenteel dat het voor prostituees verboden is werkzaam te zijn bij een exploitant aan wie geen vergunning is verleend voor een prostitutie- of escortbedrijf.

VVD stelt dat dit artikel sekswerkers criminaliseert en vraagt om een 'ombouwing van het artikel'. De aanpassing zou het voor exploitanten lastiger maken sekswerkers illegaal uit te buiten.

'Het haasje'

Ook verwacht de partij dat vrouwen sneller geneigd zullen zijn aangifte te doen van illegale praktijken. "Geen prostituee zal nu gaan melden dat er sprake is van illegaliteit in de werkomgeving; dan is de prostituee immers zelf ook het haasje. Dat lijkt ons niet de bedoeling."