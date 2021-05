VVD wil prostituees die werken bij illegale exploitant decriminaliseren

Het werken bij een exploitant zonder vergunning is voor prostituees strafbaar. VVD Alkmaar wil sekswerkers die een kamer huren bij een illegale exploitant gaan decriminaliseren. Met een aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wil de fractie dat voortaan alleen exploitanten strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. "Voor sekswerkers maakt dit het aangifte doen van illegale praktijken makkelijker", stelt fractievoorzitter John van der Rhee.

De partij hoopt dat sekswerkers ook sneller geneigd zullen zijn aangifte te doen van illegale praktijken. "Geen prostituee zal nu gaan melden dat er sprake is van illegaliteit in de werkomgeving; dan is de prostituee immers zelf ook het haasje. Dat lijkt ons niet de bedoeling."

In artikel 3:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat namelijk dat het voor prostituees verboden is te werken bij een exploitant aan wie geen vergunning is verleend voor een prostitutie- of escortbedrijf.

Exploitanten hebben een vergunning nodig voor het legaal runnen van een prostitutiebedrijf, die zij elke drie jaar opnieuw moeten aanvragen. Als die vergunningspapieren niet in orde zijn, kan zowel de exploitant als de aangesloten sekswerker in Alkmaar een strafrechtelijke vervolging krijgen.

Signalen van illegale prostitutie nemen sinds de coronacrisis in heel Nederland toe. Of deze signalen ook in Alkmaar zichtbaar zijn, is niet bekend. Fractievoorzitter Tineke Bouchier van GroenLinks vroeg daar vorige week wel aandacht voor. 'Heeft de gemeente wel zicht op hoeveel sekswerkers in Alkmaar door het gebrek aan inkomen in de illegaliteit zijn beland', vraagt de fractie zich af. Ook wil GroenLinks weten hoeveel meldingen er bij de gemeente en politie bekend zijn van illegale prostitutie.

Uitbuiting

Daarbij vroeg Bouchier extra aandacht voor sekswerkers, zoals opting-inners. Vrouwen die volgens de 'opting-in' regeling werken, in seksclubs of bij een escortservice, hebben op geen enkele manier recht op financiële steun van de overheid: geen TOZO, geen NOW en geen WW.

GroenLinks vreest dat deze extra kwetsbare groep - door het gebrek aan financiële hulp - risico loopt te worden blootgesteld aan uitbuiting. "Sekswerk is óók werk en moet op een veilige manier gebeuren. Zodra sekswerkers in de illegaliteit belanden, is de kans op vrouwenhandel, uitbuiting en misbruik groter."