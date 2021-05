Inwoners Hollands Kroon maken theater over het drama van 1945: 'Boem! Dijk weg!'

Wie helpt er mee met het maken van theatervoorstelling 'De Vlucht'? Die oproep doet theatermaker Irene van Oers uit Wieringerwerf. Op 21 en 22 augustus is de IJsselmeerdijk langs de Noorderdijkweg het toneel voor verhalen over de onderwaterzetting van de Wieringermeer in april 1945, vlak voor de bevrijding. "Niemand geloofde dat de Duitsers het echt zouden doen."

Volgens theatermaker Van Oers is het nog steeds belangrijk om de verhalen over de onderwaterzetting te vertellen. "Ik sprak van de week nog een man, hij was 11 toen hij moest vluchten voor het water; hij woonde vlak onder de dijk tijdens de onderwaterzetting. Weet je, dit is het moment om deze verhalen te vertellen, over de vlucht voor het water van toen."

Voor 'De Vlucht' zoekt theatermaker Irene van Oers van Cultuur Binnen de Dijken, mensen uit alle delen van Hollands Kroon, jong en oud. "We gaan korte voorstellingen maken onder leiding van vijf regisseurs en een dans- en muziekdocent. Het wordt vertel-theater met film, dans, muziek, langs een route over de dijk. Daarbij maken we gebruik van bestaande boerderijen en stallen. We hebben mensen nodig voor van alles; acteurs, decormakers, voor kleding, chauffeurs, noem maar op."

Van Oers is zelf 'van de dijk', vertelt ze. "Ik ben er geboren, een paar kilometer bij Medemblik vandaan. De boerderij waar mijn opa en mijn vader - Ad van 'de Dijk'- woonden is volgens mij compleet verwoest door het water. Ze zijn er teruggekeerd en hebben jaren met z'n tienen in een noodwoning gewoond waar nu de koeien staan."

Het moment dat de dijk ontplofte en de Wieringermeer opnieuw onder water kwam te staan is voor Van Oers het uitgangspunt voor de voorstellingen: "Het was spannend in de dagen voor de bevrijding. Mensen geloofden tot op het laatste moment niet dat het zou gebeuren. Ze zagen dat de Duitsers bommen plaatsten in de dijk. Wat neem je mee als je moet vluchten? Wat is belangrijk voor de boer, de vrouw of de kinderen? Die willen het liefst de poes mee."

Irene heeft al bijzondere locaties op het oog voor de voorstellingen. "We beginnen bij het monument bij het Dijkgatboos en zakken af over de dijk richting Medemblik. Er staat daar ook een boerderij die we mogen gebruiken. Dat is een van de weinige boerderijen die is blijven staan. Bij een andere boerderij kun je nog de inham zien waar de hele tijd deuren en stoelen tegen aan botsten tijdens de overstroming."

Repetities

De repetities voor de 'De Vlucht' zijn van 9 tot en met 20 augustus. Nu al hebben bijna twintig mensen uit de polder zich gemeld om mee te werken aan de voorstellingen. "Zelfs een oma met haar kleinkind", zegt Van Oers. Deelnemers krijgen vee l inspraak in de voorstellingen. "Mensen mogen het zelf maken en bedenken aan de hand van de verhalen die ze hebben gelezen, wat ze hebben gezien of zelf hebben meegemaakt. We zoeken naar verbinding binnen de dorpen en we gaan ervan uit dat het weer een mooie voorstelling wordt."