De Peiling: laat mensen zelf hun genderregistratie bepalen

De Nederlandse rockmuzikant en presentator Raven van Dorst liet onlangs via Instagram weten zich niet langer goed te voelen in de "mal van het vrouw-zijn" en zich te identificeren als non-binair.

"Ik wil het leven ingaan zonder hokjesdwang", schrijft de 36-jarige Van Dorst op Instagram. "Dat begint met een nieuwe naam, die ik zelf kies." Het bericht is ondertekend met "Raven (Die / Hen / Kijk maar)".

X

Van Dorst wil niet meer aangesproken worden in de vrouwelijke vorm. Daarom heeft Raven ook een nieuwe naam gevonden. "Een naam die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. Die past bij de 'X' die ik in mijn paspoort wil krijgen. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies."

De 'X' die Raven graag in het paspoort wil krijgen, is niet zo makkelijk te bemachtigen. Het is in Nederland niet eenvoudig om de registratie van m/v te laten wijzigen in X, als non-binair persoon. Dit is door de staat nog niet geregeld. Je moet namelijk een verklaring aanvragen van een deskundige én je moet langs de rechter.

Wetsvoorstel

Wel ligt er een wetsvoorstel van minister Dekker dat bepaalt dat transgender, intersekse en andere personen die de geslachtsregistratie in hun paspoort en andere officiële documenten willen laten wijzigen van bijvoorbeeld een v naar een m, daarvoor niet langer een zogenaamde 'deskundigenverklaring' van een psycholoog nodig hebben. Ze kunnen die wijziging straks eenvoudig melden bij de burgerlijke stand in hun woonplaats, valt te lezen op de site van Transgendernetwerk.

Verder biedt het wetsvoorstel mensen alleen de mogelijkheid om hun registratie te wijzigen van vrouw naar man of andersom. Een aantal organisaties zoals Transgendernetwerk en het COC wil dat een ieder de mogelijkheid krijgt om de geslachtsregistratie in officiële documenten te laten doorhalen met een 'X'. Dat is wel al mogelijk in landen als Malta en Nieuw-Zeeland.