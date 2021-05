Oud-burgemeester van Hoorn stopt in Enschede: 'niet meer in volle openbaarheid werken'

Onno van Veldhuizen (D66) stopt als burgemeester van Enschede. Hij schrijft in een open brief dat hij niet meer in de volle openbaarheid wil werken. Van Veldhuizen was, voor hij naar Enschede vertrok, twaalf jaar burgemeester van Hoorn.

In oktober werd Van Veldhuizen zwaar getroffen door het coronavirus. Hij lag anderhalve week in het ziekenhuis en was gedwongen om tot 15 maart zijn functie over te dragen.

In de open brief legt Van Veldhuizen een relatie met zijn herstel na corona. "Weliswaar ben ik er echt van overtuigd dat ik na corona mijn oude kracht weer zal vinden, tegelijkertijd is er ook het gevoel niet meer zo onbarmhartig hard in de volle openbaarheid te willen werken."

Hoorn

Voordat hij burgemeester in Enschede werd, bekleedde Van Veldhuizen twaalf jaar lang dezelfde functie in Hoorn. Als burgemeester van Hoorn werd Van Veldhuizen in 2012 door lezers en de redactie van Binnenlands Bestuur verkozen tot een na beste lokale bestuurder van Nederland.

Voorlopig keert Van Veldhuizen niet terug naar Hoorn of zijn geboorteplaats Rhoon (Zuid-Holland). Hij blijft in Enschede wonen en gaat daar een nieuwe uitdaging aan. "Er is iets anders op mijn pad gekomen, waar ik verder mee zou willen. U hoort het te gelegener tijd, mocht die volgende stap er komen", schrijft hij in zijn brief.