Bibliotheken openen vandaag weer de deuren: "We hebben onze klanten gemist"

We kunnen weer met onze neus in de boeken. Niet alleen de sportscholen en pretparken konden gisteren na lang wachten hun deuren openen, ook de bibliotheken mogen vanaf vandaag weer hun deuren open slaan. Dat is een feestje, zegt Anita Ruder van bibliotheek School 7 in Den Helder.

Eerst werden de bibliotheken dinsdag nog helemaal niet genoemd, maar een dag later kregen zij toch het bericht open te mogen. "Het voelt geweldig, het is echt een feestdag en de zon schijnt ook heerlijk", vertelt Ruder in vol enthousiasme.

In totaal zijn de bibliotheken vijf maanden dicht geweest. D66-Kamerlid Jan Paternotte vond het krom dat boekwinkels wél open waren en bibliotheken toen nog niet. "Je mag wel naar binnen lopen en een boek kopen, maar geen boek lenen", vertelde hij tijdens het debat. Na de afgelopen persconferentie over de versoepelingen lieten mensen massaal van zich horen op social media, onder de hashtag #OpenDeBieb.

Het kabinet heeft nu toch besloten dat de bibliotheken open kunnen. "Eerder dan verwacht, want we zaten pas in stap drie en we zouden pas rond 9 juni openen. Nu werden we in stap twee gezet", legt Ruder uit. Culturele instellingen, zoals musea, gaan pas in een volgende stap van versoepelingen open.