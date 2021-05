Zevende verdachte overval Noord aangehouden, mogelijk ook derde vluchtauto gevonden

De politie heeft gisteren een zevende verdachte kunnen aanhouden in de buurt van het Rotterdamse Kralingen op de A16. De politie laat weten dat onderzocht wordt of de verdachte betrokken is bij de gewapende overval op het waardetransport in Noord. Ook is er gisteren mogelijk een derde vluchtauto gevonden op de Overdiemerweg, onder een viaduct bij de A1 in Diemen.

De uitgebrande auto werd daar gisteren rond 15 uur aangetroffen, de eerste melding van de overval was drie kwartier eerder. Of de betreffende auto inderdaad betrokken is bij de overval, kon de politie nog niet bevestigen.

De overval op een waardetransport gistermiddag was op de Meeuwenlaan in Noord. Agenten die er achteraan gingen werden beschoten met automatische vuurwapens. De schoten werden tijdens de achtervolging, die na de overval ontstond, in Noord gelost. Volgens een politiewoordvoerder is er "over en weer geschoten".

De overval eindigde na een klopjacht in een weiland in Broek in Waterland, waarbij ook twee auto's in brand zijn gestoken. In het weiland werd een van de verdachten doodgeschoten, zes anderen zijn opgepakt. Twee van die zes raakten gewond. Tijdens de overval werd er door een overvaller ook al in de lucht geschoten.