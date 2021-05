Vannacht en vanochtend dichte mist, morgen in kustgebieden zware windstoten

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege dichte mist in bijna heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. In het midden, westen en zuiden is het zicht op dit moment het slechtst.

Door de dichte mist is het zicht slecht, wat kan zorgen voor gevaarlijke rijomstandigheden. Op de meeste plaatsen is het zicht tussen de 70 en 200 meter. Lokaal kan de mist zelfs zo dicht zijn dat het zicht minder dan 50 meter is.



Pas daarom je snelheid aan en houd voldoende afstand. In de loop van de ochtend, rond 9.00 uur, zal de mist weer oplossen.

Ook worden er morgen flink wat zware windstoten verwacht. "Dit komt door een actieve depressie die boven Ierland arriveert vanavond en daarna naar Noord-Holland trekt", legt weerman Jan Visser uit. Deze windstoten kunnen een snelheid van 75 tot en met 90 km/u bereiken.