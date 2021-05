Wachttijden voor behalen rijbewijs kunnen oplopen tot 20 weken of langer

Het CBR heeft het nog steeds druk met het wegwerken van de corona-achterstand in Amsterdam. Door de lockdown konden duizenden praktijk- en theorie-examens niet doorgaan. Mensen die tijdens deze periode eigenlijk een examen zouden afnemen krijgen nu voorrang. Hierdoor moeten nieuwe kandidaten die op dit moment graag willen afrijden, langer wachten. De wachttijden in Amsterdam kunnen daardoor wel oplopen tot 20 weken of langer.

Nathalie Dingeldein, woordvoerder van het CBR benadrukt dat het nu vooral belangrijk is om alleen examen af te leggen als je zeker bent van je zaak. "Door corona zijn er in Amsterdam enorm veel examens in te halen. Als je een examen had in de lockdown, krijg je voorrang. Hoe meer mensen goed voorbereid naar het examen komen, hoe minder herexamens nodig zijn. Zo komen nieuwe kandidaten eerder aan de beurt. Neem dus voldoende lessen en luister naar je rij-instructeur. Die weet wanneer je er klaar voor bent.

Quote "Omdat het zo lang duurt in Amsterdam, ben ik naar Haarlem gegaan" FEE MARTENS, examenkandidaat

Fee Martens is een van de leerlingen die graag haar theorie-examen in Amsterdam wilde maken. Door de coronamaatregelen kon haar theorie-examen afgelopen januari niet doorgaan. "Ik wou mijn examen verplaatsen toen ik hoorde dat hij niet door kon gaan, alleen kon ik in Amsterdam pas in juli terecht, dat zou dus bijna een half jaar duren. Dat heeft me doen besluiten om mijn theorie-examen in Haarlem te maken, daar kon ik maanden eerder terecht."

Quote "Het is een ware puinhoop" Chris Gajadhar, rij-instructeur

Chris Gajadhar is rij-instructeur bij rijschool Collewijn in Osdorp. Hij merkt veel van de drukte en vindt het zo vervelend, dat hij zelfs overwoog om te stoppen met lesgeven. "Het duurt echt veel te lang. Ik heb een leerling gehad die al aan het wachten was vanaf de eerste lockdown, ze kon afgelopen vrijdag pas afrijden. Moet je nagaan hoe lang het duurt voor mensen die nu hun examen willen inplannen. Het is een ware puinhoop. Er komen nu alleen af en toe tijden vrij op onhaalbare tijdstippen zoals 8 uur s'ochtends, dat willen leerlingen niet. Dan moeten ze om 7 uur voorrijden, dan is het nog donker. Dat willen ze gewoon niet. Het CBR zou meer mensen opleiden, en omdat het een monopolie is, kunnen zij dat helaas als enige doen." Inhaalslag Dingeldein zegt dat het CBR alles op alles zet om te proberen de achterstanden weg te werken en geeft aan hun capaciteit uit te breiden. "We zijn samen met de rijschoolbranche bezig met het maken van een inhaalslag. We werken harder met meer mensen. We zijn zes dagen in de week open, alleen de zondag werken we niet. Daarnaast kun je nu ook theorie-examens doen vroeg in de ochtend of later op de avond. Dat was voorheen niet zo." Ook geeft ze als tip om regelmatig op Mijn CBR te kijken voor een theorie-examenplek. "Dan kun je mogelijk eerder een plekje vinden. Er komen namelijk vaak examens vrij. Dat gebeurt als kandidaten ruilen of het CBR extra plekken kan inzetten."