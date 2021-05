Grafsteen van vader vernield: "Ongelofelijk dat ze dat doen"

Op Moederdag besloot hij het graf van zijn vader, Arie van Diepen, te bezoeken. "Mijn moeder is twee jaar geleden overleden en uitgestrooid. Ik had geen plek om erheen te gaan dus ben ik langs het graf van mijn vader geweest", legt Arno uit. Toen hij bij het graf aankwam zag hij tot zijn verbazing dat de stenen voetbal op de grafsteen gestolen was. "Die hebben ze er met geweld vanaf moeten rukken, want deze zit flink vast."

Jongeren

Wie de bal van het graf heeft gestolen, is nog niet bekend. Wel zijn er vermoedens, volgens Arno, dat jongeren uit de buurt er iets mee te maken hebben. "Ik heb twee reacties gekregen onder mijn Facebookbericht, waarin mensen zeggen dat ze jongeren bij de ingang van de begraafplaats hebben gezien. "



Arno zit nog met veel ongeloof. "Ik snap dat jongeren weinig ervaring hebben met de dood en wat een grafsteen kan betekenen voor iemand, maar het is ongelofelijk dat ze dat doen."

Vrijwilliger in de buurt

Arie, de vader van Arno, was een geliefd en bekend persoon uit de buurt. Hij begon als glazenwasser in Hoorn en kende daardoor veel mensen uit de buurt. Ook voetbalde hij bij voetbalclub Always Forward en Zouaven in Grootebroek. "In de kantine van Always Forward was hij ook vrijwilliger en hij schilderde daar."



Arno heeft veel boze reacties gekregen op Facebook over wat er gebeurd is. Het bericht werd bijna tweeduizend keer gedeeld. Ook kreeg hij twee aanbiedingen van bedrijven die een nieuwe stenen voetbal voor hem wilde maken. "Maar als iemand de bal wilt terugbrengen, dan hoor ik dat graag. Ook al zijn het jongeren met spijt. Ik vind het prima. Alle hulp is welkom."