Buurt schrikt wakker van ontploffing en brand bij Hilversums huis

Afgelopen nacht is er een brand geweest bij een woning aan de Zevenbergen in Hilversum. Rond half drie hoorden omwonenden een harde knal en glasgerinkel.

Volgens omstanders was er iets door de brievenbus gegooid en vervolgens ontploft. Op foto's is te zien dat de ruit aan de voorkant van de woning gebarsten is.

Brand snel geblust

De brand die ontstond na de ontploffing was snel door de brandweer geblust waardoor de brandschade beperkt bleef. Wel liep de woning veel rookschade op.

De bewoners waren tijdens de brand niet thuis. De politie laat weten momenteel onderzoek te doen.