Fel debat om bokashi, motie van treurnis tegen wethouder niet gesteund

In een extra raadsvergadering is wethouder Gerard Slegers van Zaanstad flink aangepakt door verschillende partijen. Het ging over de omstreden bokashi-methode: het uitstrooien van een bodemverbeteraar over velden in de gemeente. Hierin bleek veel zwerfvuil te zitten. Slegers kreeg zelfs een motie van treurnis voor zijn kiezen, maar die werd niet gesteund door de rest van de raad.

Er was bij de partijen, die het zogeheten interpellatiedebat hadden aangevraagd, onvrede over de lange tijd die zat tussen de eerste klachten over bokashi en het daadwerkelijk ingrijpen van de gemeente. Zo schreef NH Nieuws al op 15 april over de klachten van bewoners. Pas op 6 mei stuurde de wethouder een brief waarin hij aankondigde dat de proef per direct werd gestopt. In die tussentijd werden nog op vele velden in de gemeente vervuilde bokashi uitgestrooid.

Beterschap beloofd

De wethouder verweerde zich en vertelde dat er snel begonnen was met opruimen na de eerste signalen dat er afval in de bokashi zat. Hij zei verschillende zaken nog uit te zoeken en trok op een paar punten het boetekleed aan, maar blijft overtuigd van de bokashi-methode: 'maar dan wel als het honderd procent vrij is van zwerfafval'.

Hij beloofde op verschillende punten beterschap, waarvan de communicatie richting bewoners en de raad de belangrijkste was. Klachten van bewoners moeten sneller worden opgelost, vindt hij. Verder gaat hij een extra informatiebrief sturen, waarin hij in zal gaan hoe de afgelopen tijd is omgegaan met bokashi.