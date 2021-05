Burgmeester Waterland over dodelijke overval: 'Broekers hebben engeltje op schouder'

Na een gewelddadige overval in Amsterdam-Noord trokken de daders vanmiddag met hun automatische wapens richting Broek in Waterland, op de hielen gezeten door de politie. “Als je voor het eerst hoort dat er automatische wapens in een woonwijk zijn afgeschoten dan lopen de koude rillingen je over de rug", vertel Van der Weele.



Uiteindelijk eindigt de achtervolging in een weiland, waar één van de overvallers werd doodgeschoten. "Het is echt ongekend geweld, dat hier door de daders is gebruikt", aldus Van der Weele. "Het is dankzij het slagvaardige optreden van de politie en hulpdiensten dat er geen Broeker gewond is geraakt." Zes verdachten zijn aangehouden.



Van der Weele is pas twee maanden burgemeester en zwaar onder de indruk van de steun en nazorg van hulpdiensten. "Morgenavond organiseren we voor getuigen en inwoners een avond om met elkaar van gedachten te wisselen over wat we allemaal hebben doorgemaakt."