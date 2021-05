De toekomst van Noord-Hollandse start-ups: 'Meedoen met de grote jongens'

Voor de eerste keer maken ook start-ups dit jaar kans om een prijs te pakken in Ondernemersverkiezing Noord-Holland (OVNH) . In de categorie 'beloften' kiest de jury vanavond een jonge en veelbelovende Noord-Hollandse onderneming. Juist in de coronaperiode is deze categorie extra belangrijk, aldus juryvoorzitter en gedeputeerde Ilse Zaal.

Hoe belangrijk start-ups zijn, weet Patricia Leek van de Amsterdamse Startup Village als geen ander. NH Nieuws spraak haar over o.a. de overheidsfinanciering voor start-ups en de mogelijkheden van de toekomst.

Heeft de coronacrisis veel invloed op jullie start-ups gehad?

Patricia Leek: "Momenteel hebben we een bezetting van 70 procent. We zaten eerder bijna altijd vol en hadden ook een wachtlijst. Maar bedrijven moesten vanwege de coronacrisis ineens thuis werken en dus niet op kantoor, zoals bij ons. We werken met flexibele contracten en die werden vaak opgezegd. We merken dat bedrijven zich nu weer aanmelden om zich bij ons te vestigen. Ik hoorde net dat drie nieuwe bedrijven zich weer hebben aangemeld. We hopen dat we in de zomer, in augustus, wel weer vol zijn."

"Met de bedrijven zelf gaat het op zich goed. Van de 35 bedrijven die bij ons zaten, hoorde ik vorig jaar juni van 2 bedrijven dat ze het niet gingen redden. Komt omdat bij ons veel tech- en deeptechbedrijven zitten, daar gaat het nog wel goed mee."

Dus er is hoop? Speelt de overheid hier ook een rol in?

Patricia Leek: "Zeker. Ook vanuit de overheid worden start-ups gestimuleerd. We zijn zelf natuurlijk gevestigd in Amsterdam. De gemeente wil heel graag een innovatieve stad zijn en is er daarom veel mee bezig. Maar ook buiten Amsterdam komen er steeds meer subsidies bij. Als je naar Nederland kijkt als innovatief land gaat dat best goed. Er komen alleen maar meer initiatieven en subsidies bij. En de scene wordt alleen maar groter."

In welke sector verwacht je de grootste groei qua start-ups?

Patricia Leek: "Tech- en deeptechbedrijven. Als je als Nederland met de grote jongens wil meedoen, kan je ook niet achterblijven als het gaat om technologie. Grote bedrijven zijn langzamer met innoveren en een start-up is daar veel sneller mee. Een groot bedrijf doet daar soms wel drie jaar over en een start-up kan zich volledig op innovatie richten."