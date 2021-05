Commissaris van de Koning bezoekt Stede Broec, boottocht valt in het water

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, heeft woensdag een bezoek gebracht aan de gemeente Stede Broec. Van Dijk ging in gesprek met gemeenteraadsleden en bracht een bezoek aan het bedrijf Sneeboer in Bovenkarspel.

Commissaris Arthur van Dijk (tweede van links) bezoekt het bedrijf Sneeboer in Bovenkarspel - Gemeente Stede Broec

Aanvankelijk stond er voor Van Dijk een boottocht gepland met burgemeester Ronald Wortelboer (VVD). De tocht zou onder andere langs de opnieuw opgebouwde Ceres molen gaan, maar het plan viel letterlijk in het water.

Arthur van Dijk over zijn komst naar Stede Broec - WEEFF

Woningbouw Na het bezoek aan Sneeboer bezocht Van Dijk het gemeentehuis van Stede Broec en ging in gesprek met alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Er werd onder andere gesproken over de nasleep van de coronacrisis en woningbouw. Voor woningbouw stelt de provincie richtlijnen op, waarna gemeenten specifiek mogen aanwijzen waar gebouwd kan worden. Van Dijk legt hieronder uit hoe hij de samenwerking tussen provincie en gemeente ziet als het gaat om woningbouw.

Commisaris van de Koning over woningbouw in West-Friesland - WEEFF

Nasleep corona De fractievoorzitters van verschillende partijen reageerden positief op de komst van Van Dijk. "Het is vooral goed om Stede Broec op de kaart te zetten", zegt John Kok van het CDA. "Dan weet de commissaris ook beter wat er speelt in onze gemeente." Yvonne Koopen van PVDA/GroenLinks deelde met de commissaris haar zorgen over de nasleep van de coronacrisis. Zij vreest met name voor de mentale gevolgen bij jongeren en mensen die hun baan kwijtraken als overheidssteun wegvalt. "De commissaris heeft ons geadviseerd om samen te werken met andere gemeenten. Dan is het wellicht mogelijk om de regio West-Friesland of Noord-Holland Noord in aanmerking te laten komen voor subsidies vanuit de Europese Unie. Daar had ik zelf nog niet aan gedacht", aldus Koopen.