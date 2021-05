Publiek terug in honkbalcompetitie: "Heel blij met deze mogelijkheid"

De komende twee weken is er weer publiek aanwezig bij de honkbalwedstrijden in de hoofdklasse. De competitie is door de overheid aangewezen als pilot van Testen voor toegang. Frank Mooijman van HCAW is daar heel blij mee. "Honkbal is leuk, maar honkbal is nog veel leuker als er publiek toegelaten mag worden."

Het stadion van HCAW in Bussum - NH Sport / Thomas Brood

De teammanager van de Bussumse club weet dat het NOC*NSF honkbal al langer op de radar heeft. "In het begin van de coronatijd werd er natuurlijk heel erg gekeken naar het voetbal. Vervolgens is er ook gekeken naar de echte zomersporten. Het honkbal en het cricket zijn toen als voorbeeld genoemd door het NOC*NSF. Ik vermoed dat daaruit komt dat wij die pilot hebben gekregen. We zijn heel blij met deze mogelijkheid", vertelt Mooijman aan NH Sport.

Morgen en zondag zijn er 200 toeschouwers welkom bij HCAW. Quick Amersfoort is beide keren de tegenstander. De kaartjes zijn gratis. "Onze supporters en mensen die honkbal willen kijken kunnen er al zo lang niet bij zijn, dat we besloten hebben om het gratis te maken." Amsterdam Pirates en Hoofddorp Pioniers mogen 150 fans toelaten, terwijl DSS/Kinheim plek heeft voor 300 toeschouwers. Veertig aanmeldingen voor morgen Toch loopt het nog geen storm. Voor morgen zijn er ruim veertig aanmeldingen en voor zondag staat de teller op ongeveer honderd. "Ik verwacht als het morgen goed gaat dat er voor zondag nog wat mensen bij komen. Het enige nadeel is dat we geen toestemming hebben gekregen voor eventuele inhaalwedstrijden. En deze week is het natuurlijk niet super mooi weer", weet Mooijman. Het gebeurt regelmatig dat honkbalduels worden uitgesteld vanwege een onbespeelbaar veld. Richtlijnen publiek Bij de pilots Testen voor toegang moeten toeschouwers een negatief testbewijs laten zien. Daarnaast moet iedereen anderhalve meter van elkaar vandaan zitten. Een mondkapje is verplicht als je loopt, maar die mag af als je op je plek zit. Mooijman: "Bij ons is de takeway tijdens de wedstrijd open. We mogen alleen geen alcohol verkopen na 20.00 uur. En we verzoeken het publiek om het terrein na de wedstrijd zo snel mogelijk te verlaten." De wedstrijd van morgen begint om 19.30 uur. Zondag is het aanvangsttijdstip 14.00 uur. Ook op 27 en 30 mei tegen Silicon Storks is er publiek welkom. Daarna zijn er drie weken geen wedstrijden vanwege het Olympisch kwalificatietoernooi.