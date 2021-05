Kermis in Schagen gaat door, maar wel onder voorwaarden en op andere plek

Er zal dit jaar sowieso een kermis zijn in Schagen, al is het wel anders dan anders. Zo zal de kermis alleen onder bepaalde voorwaarden worden gehouden en is het op een andere plek. In plaats van het centrum is nu gekozen voor het parkeerterrein aan de Julianalaan in Schagen.

Vorig jaar werd de kermis door de coronacrisis afgelast. Dat is nu voor de gemeente geen optie. "Nog een jaar zonder kermisvertier, daar zitten we met z'n allen niet op te wachten", zegt wethouder Hans Heddes. "Daarom hebben we goed gekeken hoe we de kermis dit jaar met alle beperkingen toch door kunnen laten gaan. Hiervoor hebben wij besloten om het parkeerterrein bij de Julianalaan voor een jaar onder voorwaarden te gebruiken."

Vanwege de verbouwing van het winkelcentrum Makado en de daarbij horende werkzaamheden in combinatie met de grotere terrassen kan de kermis niet zoals gewoonlijk in het centrum worden gehouden. In overleg met de organisatie is daarom naar een andere plek gezocht. Onder meer vanwege de ligging is gekozen voor dit parkeerterrein.

Aanpassingen

Met welke aanpassingen de kermis mogelijk te maken gaat krijgen, is nog niet bekend. Als blijkt dat er volgende maand vanwege eventueel aangescherpte landelijke maatregelen toch nog geen evenementen zijn toegestaan, zal de kermis alsnog worden afgelast.

De kermist staat gepland van 18 tot en met 27 juni. Het kermisterrein is dan dagelijks geopend van 14.00 uur tot 22.00 uur. Na 22.00 uur is het terrein afgesloten.