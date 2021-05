Trotse Dennis Bergkamp opgenomen in Hall of Fame van de Premier League

Dennis Bergkamp is opgenomen in de Premier League Hall of Fame. Tussen 1995 en 2006 maakte hij veel indruk bij Arsenal in Londen. De Amsterdammer is pas de zesde speler die aan de lijst is toegevoegd.

Dennis Bergkamp bij zijn afscheidswedstrijd in 2006 - Pro Shots / Stanley Gontha

Thierry Henry, Alan Shearer, Eric Cantona, Roy Keane en Frank Lampard gingen Bergkamp voor. "Het voelt speciaal om onderdeel te zijn van een kleine groep spelers die de erkenning heeft gekregen voor het spelen in de sterkste competitie ter wereld. Ik ben vereerd", reageert hij op de website van de Premier League. The Invincibales In elf seizoenen Premier League speelde Bergkamp 315 competitiewedstrijden. Daarin scoorde hij 87 keer en gaf hij 94 assists. Met Arsenal pakte Bergkamp drie keer de titel en hij werd vier keer uitgeroepen tot beste speler van de maand. Het meest memorabele seizoen was 2003/2004, waarin Arsenal ongeslagen kampioen werd. Dat team kreeg als bijnaam The Invincibales.

"Ik ben extreem trots dat mensen zeggen dat ik een van de eerste buitenlandse spelers was die iets toevoegde aan het Engelse voetbal. De Premier League heeft me zeker een betere speler gemaakt. Vanaf het moment dat ik arriveerde in Engeland omarmde ik de Engelse mentaliteit en passie voor het voetbal. Het paste bij me", aldus Bergkamp.