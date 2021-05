Wethouder verbaasd over ophef om bodemvervuiling: "Er is geen nieuwe informatie"

Wethouder Samir Bashara is verbaasd over de commotie rondom de bodemvervuiling bij stadsvernieuwingsproject de Poort van Hoorn. Zeven partijen stelden vragen, nadat er door een WOB-verzoek van bewoners 36 rapporten aan het licht kwamen, waarover de raad nooit was geïnformeerd. Maar volgens de wethouder is er niks aan de hand en is er een logische verklaring.

"Het is helemaal niet gebruikelijk om binnen dit soort grote projecten vele tientallen onderzoeksrapporten één-op-één naar de raad te sturen. Zeker niet wanneer daar geen concrete aanleiding voor is en die was er niet", aldus wethouder Samir Bashara. Dat de bodemvervuilingsrapporten zijn achtergehouden en de raad daarover niet is geïnformeerd, is volgens het college niets van waar. "De informatie is wél gewoon beschikbaar en er is ook niks geheimzinnigs aan. [...] In hoofdlijn is de informatie gewoon bekend en vanzelfsprekend verwerkt in de voorstellen aan de raad", aldus wethouder Samir Bashara.

NH Nieuws / Chantal Bos

Raadsleden vroegen naar de kosten voor bodemsanering bij de keuze voor renovatie van het stadhuis. Maar die kosten speelden op dat moment geen rol; de grond zou namelijk hoe dan ook gesaneerd moet worden. Door die saneringskosten op te tellen bij het nieuwbouwplan, zou er geen eerlijke vergelijking gemaakt kunnen worden tussen nieuwbouw en renovatie, legt wethouder Bashara uit. Die uitleg is volgens hem ook verschillende keren met de raad gedeeld zowel bij de keuze over het stadhuis, als in de gesprekken over de Poort van Hoorn. Saneringskosten Linksom of rechtsom en uit welk potje het moet komen, de kosten voor de sanering zullen door de gemeente moeten worden betaald, stelde fractievoorzitter Arnold Wegner eerder tegen NH Nieuws. Ook nu er geen stadhuis in de Poort van Hoorn komt, moet de grond bouwrijp worden gemaakt. Wethouder Bashara: "Die kosten hoorden simpelweg niet thuis in de businesscase voor een nieuw stadhuis, maar binnen de Poort van Hoorn, waar deze kosten dus ook gewoon opgenomen zijn." Volgens de gemeente klopt er niks van de beschuldigingen dat informatie is achtergehouden, maar leidt het vooral tot verkeerde beeldvorming over informatie die al lang bekend was. Bashara: "Deze vervuiling en het feit dat het geld gaat kosten om dat te saneren, zijn verder al járen bekend. Het wekt, zeker in het geval van langer zittende raadsleden, enige verbazing dat nu wordt gedaan alsof dat nieuwe informatie is. Dat is het niet."