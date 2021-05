Scholen houden kinderen binnen vanwege man die dreigt met pistool

Het zou gaan om een bedreiging in de privésfeer. Het is niet bekend wie nog meer in de woning aanwezig was. Uit voorzorg liep de politie in kogelwerende vesten op straat en was een deel van de Bos en Duinlaan afgezet.

Kinderen binnen blijven

Vanwege de mogelijk gevaarlijke situatie, is tegen kinderen van scholen in de omgeving gezegd dat ze binnen moesten blijven. Dit ging onder meer om basisschool Bos en Duin. Op die school waren ook leerlingen van de Hartenlust-mavo bezig met hun eindexamens.