Schoolslagspecialist Arno Kamminga zet goede vorm door op EK

Een dag na zijn zilveren medaille op de 100 meter heeft Arno Kamminga zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales op de 200 meter schoolslag. De Amsterdammer was in de series de snelste met een tijd van 2.07,39.

Vanavond staan die halve finales op het programma in Hongarije. Daarin zien we ook landgenoot Caspar Corbeau terug. De finale is donderdagavond.

Kamminga is duidelijk in goede doen in Boedapest. Gisteren was alleen de Brit Adam Peaty sneller in de finale op de 100 meter schoolslag. De Amsterdammer zwom naar een tijd van 58,10 seconden. Peaty was bijna een halve seconde sneller.