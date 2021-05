Mannen van Gezinshuis Zwaagdijk willen graag op vakantie en organiseren steunactie

Maar net als zoveel dingen, gaat dit jaar hun rommelmarkt niet door vanwege corona. Verschillende alternatieven werden bedacht, maar het bleef lastig om iets te bedenken wat mag volgens de richtlijnen van het RIVM. Om toch op vakantie te kunnen, zijn ze een inzamelingsactie begonnen via steunactie.nl. In totaal hebben ze 5.000 euro nodig en daar hebben ze al bijna 3.000 van binnen.

En daar hoort natuurlijk ook op vakantie gaan bij. Elk jaar gaan zij twee weken kamperen op een camping in de Dordogne in Frankrijk. Het geld sprokkelen ze normaal gesproken bij elkaar door het organiseren van een rommelmarkt. Vanaf februari worden dan de spullen verzameld en worden deze volop gedoneerd, uitgezocht en gesorteerd.

Het Gezinshuis Zwaagdijk is een boerderij waar zeven mannen wonen (op het moment zes) met een verstandelijke beperking en/of autisme. Op het Gezinshuis Zwaagdijk krijgen de mannen 24 uur per dag begeleiding bij hun dagelijkse leven om door te kunnen ontwikkelen in hun zelfstandigheid.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]