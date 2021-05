Toestemming voor miljardensteun aan KLM klopt niet, zegt Europese rechter

De leningen en garanties die de Nederlandse overheid aan KLM heeft gegeven, hadden niet goedgekeurd mogen worden door de Europese Commissie. Die goedkeuring is niet goed genoeg onderbouwd, oordeelt het Gerecht van de Europese Unie. KLM werd vorig jaar 3,4 miljard euro toegekend om de coronacrisis te overleven, in ruil voor bezuigingen, reorganisaties en verduurzaming.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De zaak was aangespannen door prijsvechter Ryanair, die tegen het verstrekken van staatssteun is voor concurrende nationale luchtvaartmaatschappijen. De Europese rechter geeft de Ierse maatschappij nu gelijk, maar de miljarden terugbetalen hoeft KLM niet, omdat dat schadelijk zou zijn voor de Nederlandse economie.

Volgens het Gerecht was de goedkeuring voor de miljardenlening niet voldoende gemotiveerd en is onduidelijk of de steun 'noodzakelijk en evenredig' was. De Europese Commissie moet van de rechter zich opnieuw buigen over de staatssteun.

Ryanair is blij met de uitspraak. De maatschappij spreekt van oneerlijke concurrentie bij het toedelen van de staatssteun. "De toestemming van de Europese Commissie voor de staatssteun aan Air France-KLM is in strijd met de fundamentele beginselen van het EU-recht en draait het proces van liberalisering in de luchtvaart terug door inefficiëntie te belonen en oneerlijke concurrentie aan te moedigen", zegt een woordvoerder van de prijsvechter in een verklaring.