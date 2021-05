Handballer Tim Roefs gaat samen spelen met zijn broer bij Volendam

"De vele positieve verhalen van Jeroen over de club en het team hebben mij doen besluiten om deze stap te zetten", zegt Roefs in het persbericht . "Ik heb er ook enorm veel zin in om met de club prijzen te gaan winnen zoals zij voorheen altijd deden. Dit is een mooie stap in mijn handbalcarrière."

De broers Tim en Jeroen gaan in ieder geval niet samenwonen in Volendam. "Nee, dat is geen goed idee", lacht Tim. "Maar het samen trainen en elkaar meer zien is wel erg leuk."

Verschillende posities

"Tim brengt veel diversiteit met zich mee wat van groot belang zal zijn voor Volendam de komende jaren", reageert trainer Mark Ortega. "Zijn kracht zit hem in het spelen op verschillende posities, zowel in de aanval als de verdediging wat het team veel mogelijkheden zal brengen. Zijn hardwerkende mentaliteit is een mooie eigenschap, dit is ook een eigenschap die we graag in Volendam zien."