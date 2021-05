'Babyboom' bij dieren Van Blanckendaell Park door afwezigheid van bezoekers

De afwezigheid van bezoekers in coronatijd lijkt tot een heuse babyboom bij de dieren te hebben geleid in het Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn. Door de rust waren opvallend veel dieren drachtig, meer dan normaal het geval is. Vanochtend is het dierenpark na maanden dicht te zijn geweest weer opengegaan voor bezoekers.

Fred Schuurman, manager van het Van Blanckendaell Park, had er zin in om rond 9.30 uur de deuren weer te openen, zo vertelde hij vanochtend op NH Radio. "Het is absoluut een feestje vandaag. Na al die maanden dicht te zijn geweest, mogen we eindelijk weer open. Wij zien er naar uit, maar ook de dieren. Je kunt horen dat ze blij zijn dat we er zijn."

Mascotte

Het park is vanwege de coronacrisis maanden dicht geweest. In die tijd is er veel gebeurd. Niet alleen is er een nieuw verblijf voor de mascotte van het park - Arie de arend - gebouwd, ook zijn er opvallend veel jonge dieren geboren. Schuurman: "Vooral bij de vogels en de hoefdieren. En er is nog heel veel op komst."

"We zagen vorig jaar al dat er in de tijd dat we dicht waren extra dieren drachtig waren geworden", zegt Schuurman, "maar dat hebben we nu ook geconstateerd. Ook valt op dat er bij een apensoort meer tweelingen zijn geboren. Dat kan ook door de rust komen."

