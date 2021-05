Lachgaskoerier probeert te vluchten voor politie, maar ziet sloot over het hoofd

Een lachgaskoerier die dacht te kunnen vluchten voor de politie nadat hij werd aangehouden op de snelweg bij Muiderberg, heeft dat moeten bekopen met een nat pak. De man rende weg, maar zag in het donker een sloot over het hoofd.

De man werd zondagnacht door de politie langs de kant van de weg gezet toen de agenten het kenteken van zijn bestelbus controleerden. Het bleek dat de auto op naam stond van iemand die werd gezocht omdat hij niet was komen opdagen bij een eerder opgelegde taakstraf.



Langs de kant van de weg probeerde de man de politie om de tuin te leiden door te zeggen dat hij geen rijbewijs of identiteitsbewijs bij zich had, maar wel zijn naam en geboortedatum door te geven. Hij gaf alleen niet zijn eigen gegevens door, maar die van zijn broer. Daarbij vergiste hij zich een kleine drie weken in de geboortedatum.

Toen de man, zelf een Amsterdammer van 27 jaar, doorhad dat de agenten hem niet gingen geloven, draaide hij zich om en rende weg de berm in. Doordat het donker was en het gras in de berm hoog was, zag de man een sloot over het hoofd waar hij volgens de politie met 'een minder elegante snoekduik' in terecht kwam. De twee agenten hebben hem eruit gehaald en in de boeien geslagen.

Lachgastanks

Na de aanhouding vonden de agenten elf cilinders met lachgas in de auto van de man. Lachgas wordt gezien als gevaarlijke stof. De tanks werden vervoerd zonder dat de regels daarbij werden nageleefd: de tanks lagen los en er was bijvoorbeeld geen brandblusser aanwezig.

Daarnaast bleek de man ook zelf onder invloed van drugs. De politie heeft hem aangehouden voor het opgeven van een valse identiteit, het weigeren van een taakstraf, het rijden onder invloed en het niet goed vervoeren van gevaarlijke stoffen. Voor het weigeren van zijn taakstraf moet de man 59 dagen de cel in.