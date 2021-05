Vrouw (25) aangevallen en mogelijk bestolen als ze bus uitstapt in Den Helder

Een 25-jarige vrouw uit Den Helder is maandagmiddag aangevallen door een man toen ze de bus uitstapte aan de Texelstroomlaan in Den Helder. De man, die daarna ervandoor ging, stal daarbij mogelijk ook haar telefoon. Hij is opgepakt.

De vrouw stapte rond 12.30 uur de bus uit bij de halte Scheldestraat aan de Texelstroomlaan, toen ze door de man, die ook in de bus zat, werd belaagd. Hij rende daarna naar de Zuiderzeestraat. Later op de dag is hij aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Den Helder.

Een arrestatieteam moest er aan te pas komen om de man aan te houden. De politie wil niet zeggen waarom, maar zegt dat het is gedaan 'gelet op de achtergronden in het onderzoek'.

De vrouw is door de man geslagen, maar haar verwondingen zouden meevallen. Ze zat in buslijn 30 vanaf de Huisduinerweg in de richting van station Den Helder Zuid.

De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of meer weten, contact op te nemen.