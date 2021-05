D-reizen gered van de ondergang, Prijsvrij Vakanties neemt reisorganisatie over

Prijsvrij Vakanties neemt het failliete D-reizen over. De vakantiegigant met het hoofdkantoor in Hoofddorp had landelijk 285 reisbureaus en bijna twaalfhonderd medewerkers, maar ging onderuit door de coronacrisis. Het kon uiteindelijk niet meer voldoen aan de financiële verplichtingen.

In Noord-Holland heeft D-reizen 24 vestigingen. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor het aantal winkels dat openblijft en voor de medewerkers. Prijsvrij Vakanties was niet bereikbaar voor commentaar.

Directeur Marc van Deursen van Prijsvrij Vakanties laat wel in een persbericht weten dat hij emotioneel veel te danken heeft aan D-reizen: "Toen ik 20 jaar geleden als ICT-ondernemer begon, was D-reizen mijn eerste klant. Dat eerste vertrouwen (...) heeft vervolgens de deur geopend bij KLM en veel andere reisbedrijven. D-reizen is een waanzinnig mooi bedrijf met een rijke historie en zeer enthousiaste en loyale medewerkers."

Optimistisch

De doorstart van D-reizen is een lichtpunt nadat de hele reisbranche op slot ging vanwege de coronacrisis. Ook brancheorganisatie ANVR is nu een stuk optimistischer dan de vorige keer. Toen vreesde ANVR nog een domino-effect na het faillissement van D-reizen.

Dat is nu anders, zegt woordvoerder Mirjam Dresmé: "De wereld begint nu weer open te gaan. Dat merk je ook aan de enorme belangstelling voor de proefreizen: vijftig-, zestigduizend man voor een reis waar maar plek was voor 189 mensen."

Al met al ziet de ANVR het minder zwartgallig in: "Mensen willen toch altijd op vakantie. Voorwaarde is wel dat de wereld steeds geler gaat kleuren."