Tegenstanders vaarverbinding trekken voor vierde jaar protestborden uit de kast

Het wordt weer langzaamaan mooi weer, dus halen de bewoners aan de Horndijk in Loosdrecht de protestborden weer uit de kast. Zij strijden al ruim vier jaar tegen een nieuwe vaarverbinding voor de deur. "Met frisse moed gaan we er weer tegenaan", vertelt bewoner Ellen Griek.

Bijna op de kop af vier jaar geleden spraken we voor het eerst met de bewoners van de Horndijk. Jan Bodaar trok aan de bel over de plannen voor een 'korter rondje Loosdrecht'. Het idee was - en ligt nog steeds op tafel - om een directe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal te maken via onder andere de Loenderveense Plas.

Dus halen de buurtbewoners alle spandoeken en protestborden weer uit kast. "Met frisse moed gaan we er weer tegenaan", vertelt fanatieke buurtbewoner Ellen Griek. "Na zo'n lange tijd van protesteren, raken de spandoeken op, dus we hebben nieuwe laten maken", vult Saskia Vreeman haar aan.

Op dit moment komen de partijen er samen niet uit en is er een impasse . De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en een adviseur moet hen weer dichterbij elkaar brengen. Die is nu aangesteld en gaat de komende tijd gesprekken voeren om te zorgen dat de partijen er samen uitkomen.

Volhouden

De twee vrouwen zijn bijna vanaf het begin van het proces betrokken. "We moeten wel volhouden. Dat is de natuur toch waard", zegt Ellen. "Maar ook voor alle natuurliefhebbers en recreanten die hier de hele zomer op bankjes aan de plas zitten om te genieten van de mooie natuur."

Voor Saskia voelt het alsof ze een belofte heeft gedaan aan alle leden van de Vereniging Behoud Loenderveense Plas. "We hebben ons gecommitteerd aan de leden en ik kan nu niet meer zeggen: 'ik heb er genoeg van'. Het is heel vermoeiend, want we doen dit naast ons werk. Maar het is ook wel een beetje triest dat het al zo lang duurt."

Beiden hebben ze de vier jaar ervaren als zwaar en tijdrovend. Er zijn meerdere momenten geweest dat ze dachten dat het hele project zou worden afgeblazen. "Toen dachten we dat ze bij hun volle verstand waren gekomen. Maar de bestuurders drammen en drammen door", zegt Griek.

"Ik heb geen vertrouwen meer in de politiek", zeggen ze beiden in koor. De Horndijk staat na een middagje knoeien met tiewraps weer vol met spandoeken en protestborden en binnenkort gaat de vereniging om tafel met de externe adviseur. "We moeten ons volledig blijven inzetten. Het is te belangrijk", zo besluiten ze.